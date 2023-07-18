Газизов — о решении Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»: «Это история не про деньги»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера дагестанской команды.

Газизов отказался рассказывать о том, как в «Динамо» приняли решение о приглашении 70-летнего специалиста, поблагодарив при этом Бердыева за отзывчивость.

«Спасибо Курбану Бекиичу, что принял это непростое решение. Он видит, как развивается футбол в Дагестане, видит прогресс, поэтому согласился на наше предложение. Очевидно, это история не про деньги», — приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинскую команду в начале текущего месяца. Ранее он работал в «Сочи», «Рубине» и «Ростове». Вместе с казанцами опытный специалист дважды выигрывал чемпионат России.