Шаронов назвал причины нестабильных результатов «СКА-Хабаровска»

Предыдущий сезон получился для нашей команды неоднозначным – пробуксовка на старте, затем яркая осень, результативная игра и, наконец, весенняя часть, в которой было добыто всего две победы. В интервью клубной пресс-службе, которое вышло в предматчевом журнале, главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов разбирается в причинах нестабильных результатов, даёт оценку трансферной кампании и рассказывает о целях на сезон грядущий.

— Перед тем, как мы начнём обсуждать актуальные события и планы на новый сезон, хочется подвести итоги сезона прошлого. Как бы вы его оценили в целом?

— Что-то удалось реализовать, что-то нет. Нам не хватило стабильности в результатах, но на это есть свои причины. Если говорить про динамику в самой игре, то на протяжении сезона она была достаточно стабильной.

— Почему не удалось достичь стабильности в результатах?

— Причин несколько, но одна из самых основных – нам не хватало болельщиков. Второе – зимой мы не укрепились так, как хотели бы.

— Что из позитивного вы бы отметили?

— Когда мы играли дома, особенно в осенней части, атмосфера нарастала с каждым матчем. Контакт между игроками и болельщиками был всё ближе.

— Вы в команде второй год. Видите прогресс команды в плане понимания ваших требований? Сейчас уже меньше уходит времени на то, чтобы что-то объяснить?

— Да, конечно. Важно, что мы не отходим от нашей концепции и не шарахаемся в разные стороны. В целом требования одни и те же – и тогда и сейчас, но теперь мы переходим на детали. Всё через тренировочный процесс, невозможно привить концепцию по щелчку пальцев. Очень многое зависит от игроков, которые есть – от их уровня, качества.

— Многие футболисты связывали неудачные результаты с психологией. Согласны ли вы с ними?

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— Психологический фактор есть всегда. Наверное, были какие-то проблемы, как индивидуального характера, так и у команды в целом. Мы всегда говорим футболистам, чтобы они знали, какой счёт, но думали о самой игре. Надеюсь, прошлый сезон помог нам стать сильнее.

— Вы работаете над тем, чтобы футболисты не боялись ошибиться?

— Мы работаем над тем, чтобы они были смелыми. Но ключевое – это принятие решений, потому что есть большая разница между риском и авантюрой. Мы учим игроков правильно интерпретировать тот или иной эпизод.

— У вас есть наказания за ошибки?

— Для меня важно, чтобы каждый игрок осознавал: первое – мы, а не я. Второе – зона ответственности: я, мы, ты. На словах это просто, но внутри коллектива не каждому легко действовать в рамках этих правил – не снимать с себя ответственность, делать то, что зависит от него в каждом эпизоде. Если мы добьёмся этого, тогда мы станем ещё сильнее, как команда. Сейчас мы над этим работаем.

— Что вам дал сезон в Первой лиге? Вы в чём-то изменили свой подход?

— От того футбола, который мне близок, я не отошёл, но это не значит, что ничего нового я для себя не открыл. Если говорить о тактике, то основа осталась, но некоторые нюансы я изменил. Главное – я получил большой опыт. Год назад даже не подозревал, насколько это будет бесценный опыт, который мне поможет в будущем.

— Как бы вы охарактеризовали Первую лигу? В какой футбол здесь играют? Есть какие-то тенденции?

— Были команды, которые осенью играли в один футбол, а весной уже в другой. И для меня это изменения в лучшую сторону. Сейчас есть определённый баланс между командами, которые играют в силовой футбол, построенный на контратаках, и командами, которые стараются бороться за инициативу, более атакующего стиля.

— Где больше атакующих команд – в РПЛ или в Первой лиге?

— Дело не в этом, дело в уровне игроков. После игры с московским «Динамо» я общался с одним из футболистов, и его слова подтвердили моё мнение: разница только в индивидуальном мастерстве и скорости принятия решений. Общий уровень игроков даёт уровень игры, и мне нравится, что сейчас наши футболисты это ощутили. Большинство понимают, в чём разница между РПЛ и Первой лигой. Думаю, для них это подспорье – играть там. Даже был ответ от них – «так интереснее».

— По ходу сезона у вас не возникало соблазна сыграть более прагматично – закрыться или действовать на контратаках?

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— Во-первых, мы не тренируем только атаку или только прессинг. Мы тренируем всё. Дальше есть условия игры, противник, который или заставляет нас отойти назад или отдаёт инициативу. Здесь кто кого переиграет. Но всё зависит от игроков. С нашим подбором футболистов садиться глубоко было гораздо хуже, чем играть с высокой линией обороны. Мы всегда отталкиваемся от тех игроков, которые у нас есть. Если возьмём наши забитые мячи, у нас не было ярко выраженного бомбардира – забивали практически все. Если брать оборону, мы хотели пропустить меньше, но наши пропущенные голы больше связаны с индивидуальными ошибками, чем с неправильным построением игры.

Я не до конца понимаю, когда наш футбол называют красивым. Дело не в красоте и не в том, что я так захотел играть. Просто я так вижу футбол и моя задача – убедить игроков, что это работает. Мы хотим выигрывать за счёт того, что каждый использует свои сильные качества. Никакого красивого футбола нет. Если он кому-то нравится – ну отлично. Моё мнение, в футболе должна быть мысль.

— Вы видите прогресс своих игроков?

— Да, прогресс есть, но он не у всех однородный. То есть может быть скачок в каком-то компоненте, а потом он держится на этом уровне. Есть кто не прогрессировал. Причины разные. Бывает, что у игрока есть потолок, и он больше не может, а есть, когда не хочет. Всегда важна среда: если уровень команды поднимается, то это благоприятная среда для роста футболиста. Чем выше уровень сопротивления на тренировках, тем больше ты прогрессируешь.

— Одна из «фишек» вашей команды – атаку начинает вратарь. Голкиперы СКА часто поднимаются высоко, получают мяч и действуют как ещё один защитник. Не всем болельщикам это нравится. Некоторые считают, что это бессмысленное перекатывание мяча без обострения игры…

— Мы проводим анализ по всем компонентам игры. Я согласен, что были моменты, когда мы могли играть больше вперёд, вместо этого отыгрывали назад. Нам есть, над чем работать, и сейчас мы от этого уходим – необходим баланс. Вообще игра через вратаря не для того, чтобы сыграть назад, а для того, чтобы потом сыграть вперёд.

— Этим летом команду покинуло 9 человек, уже есть 7 новичков. На ваш взгляд, нам удалось укрепить состав?

— Здесь большую работу провёл спортивный директор клуба Алексей Иванович Панфилов. Мы отслеживали каждого игрока, который к нам пришёл, знали, что он нас усилит. С каждым новичком я провёл личную беседу, при этом мы никого не уговаривали. Говорили о том, в каком качестве видим футболиста, как будем его использовать.

— То есть вы довольны трансферами?

— В целом да, к нам пришли качественные игроки. Хотя есть ещё одна позиция, которую хотелось бы укрепить. Если говорить о тех, кто ушёл: кто-то не справился с конкуренцией, кто-то не подходит под стиль игры.

— Прошлым летом комплектование длилось вплоть до сентября и вам приходилось встраивать новичков уже по ходу сезона. Сейчас была задача совершить трансферы заблаговременно?

— Тогда у нас было минимум времени, потому что я подписал контракт за месяц до старта сезона. Это абсолютно разный подход к комплектованию. Я доволен, как игроки адаптируются, хотя нам чуть-чуть не хватило времени, потому что все приезжали в разное время.

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— Капитану СКА-2 Владиславу Никифорову не хватает всего несколько матчей до 400 игр за основу. Болельщики регулярно просят вернуть местную легенду в главную команду…

— Я прекрасно понимаю болельщиков, которые задают такой вопрос. Может быть такой матч наступит, когда мы сможем выпустить Влада. Я бы хотел, чтобы такой матч наступил, и мы смогли бы спокойно это сделать. Для этого нужно хорошо поработать и добиться результата.

— Есть ли шанс, что он своей игрой заслужит приглашение в первую команду, или возрастные игроки не вписываются в вашу концепцию?

— Думаю, этот вопрос неактуальный.

— Дело в возрасте?

— У каждого есть свой ресурс.

— Вы же сами играли до 37…

— Дело не в возрасте. Важно, где ты играешь и на каком уровне. Я в 30 лет играл в первой лиге, а в 32 – в Лиге чемпионов. А если бы ещё год поиграл на том уровне, то так бы там и остался. Я часто игрокам об этом рассказываю – время уходит. У футболистов время идёт в обратную сторону. Когда ты это осознаёшь, бывает уже поздно.

— Все хотят играть на высшем уровне?

— Хотеть можно всё, что угодно. Кто-то хочет, тренируется на максимуме, но есть потолок. Кто-то просто не использует свой потенциал. Ключевое – надо быть более требовательным к самому себе. Это уже зависит от игрока, а не от тренера. Наш посыл – убедить. Невозможно заставить. Но как только это убеждение срабатывает, игрок выходит на новый уровень, превращается в другую личность. Мне больше всего обидно за тех игроков, у которых есть потенциал, и они его не раскрывают.

— На мой взгляд, СКА провёл содержательный матч против «Динамо». Год назад мы тоже играли на сборах с бело-голубыми. В чём разница между двумя этими встречами?

— Сейчас есть фундамент, уровень игроков вырос. Сама игра прошла в другом ключе, мы постоянно оказывали «Динамо» сопротивление. В прошлом сезоне в определённый момент был виден провал в классе. Понятно, что средний уровень игроков у «Динамо» выше, но сейчас мы показали иной уровень сопротивления. Мы боролись за инициативу – иногда мы их переигрывали, иногда они нас. Для меня этот матч получился более цельным.

В каждой игре мы делаем акценты на те или иные вещи. Если взять, например, прессинг, мы удовлетворены тем, как игроки отреагировали на те наши требования, которые мы внедряли на тренировках. Но есть моменты, которые нужно улучшить – это позиционная оборона, например. Чтобы сыграть более качественно, нам не хватило тренировок в полном составе, потому что не все игроки были с самого начала сборов.

— В контрольных играх против «Динамо» и «Локомотива» вы отталкивались от силы соперника?

— Нет, в контрольных матчах не нужно выстраивать стратегию для победы. Задача – перенести наши задумки с тренировок в игры. В каждом из четырёх спаррингов был разный уровень сопротивления, соответственно разные условия игры.

— Перед такими статусными соперниками у игроков не было зажатости?

— Нет, я не увидел. Уже есть определённый фундамент, игроки не раз проживали эти ситуации, и у них есть взаимопонимание. Я думаю, после этого матча, они получили определённого рода информацию. Для нас это хороший опыт, хорошие условия. Если бы мы не были готовы с ними играть, мы бы не играли.

— Разрыв между РПЛ и Первой лигой сейчас большой?

— Есть команды, которые по уровню игроков примерно одинаковые, а есть команды с более качественным подбором футболистов. Даже на уровне РПЛ существует расслоение. Я общался с одним из тренеров, который работал в одной команде Премьер-лиги, потом перешёл в другую и почувствовал колоссальную разницу.

— Будет ли выбор нового капитана?

— Да, мы специально дали ребятам больше времени на знакомство друг с другом – чтобы они пообщались, определили лидеров, как на поле, так и за его пределами.

— Вы сами были капитаном в «Рубине». Что вы вкладываете в это понятие?

— Для меня важно, чтобы игроки выбрали настоящих лидеров – капитана и тех, кто будет ему помогать. Потому что есть псевдо-лидеры. В моей карьере были такие примеры.

— Что это значит?

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— Они тешат своё эго, им нравится выделяться. Действуют не на благо команды, а в своих интересах. Игроки обычно чувствуют эти моменты. Плюс футболисты сами должны ответственно отнестись к этой процедуре. Не так что – а, выберу своего друга.

— Как бы вы охарактеризовали свои отношения с хабаровскими болельщиками? Вы чувствуете их поддержку?

— Я уже сказал, что нам их не хватало по ходу прошлого сезона. Благодарен болельщикам за то, что они есть, и мне хочется, чтобы их стало ещё больше. Мы постараемся сделать всё, чтобы они испытали как можно больше положительных эмоций.

— Какие задачи ставите перед командой на этот сезон?

— Нам нужно добиться определённой стабильности. Все знают, к какой цели мы идём. Важно осознать, что каждый момент в игре – ключевой. Про единство уже говорил. Я был в команде-чемпионе, где все сотрудники клуба были заинтересованы в результате. А дальше задача футболистов играть сердцем – каждую минуту, проведённую на поле.

— А если взять результат?

— Это и есть цель, мы к ней идём. Мы не должны шарахаться, у нас не должно быть сомнений. Ну и терпения всем. Нужно понимать, что сезон Первой лиги делится на две части. Иногда зимняя пауза даёт преимущество, иногда наоборот – в чём мы и убедились. Поэтому важно стабильно пройти первую часть, потом уже думать о второй – это если говорить о стратегии. Нужно верить в то, что мы делаем и не сомневаться в том направлении, которое мы выбрали.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».