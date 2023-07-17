Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Савин прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

17 Июля 2023 • 22:42 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Динамо Махачкала
окончен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил радость от долгожданной победы и отметил значимый вклад болельщиков по ходу матча против махачкалинского «Динамо».

Савин подчеркнул, что клуб движется в соответствии с планами, и будет продолжать играть на стадионе «Лужники», собирая сильную команду. Президент подчеркнул важность обеспечения комфорта для болельщиков. Он отметил, что победа в стартовом матче была достигнута, в том числе, благодаря поддержке фанатов, которые вернулись на стадион и громко поддерживали команду.

«Ребята выложились по максимуму, все бились по полной», – цитирует Савина «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Савин Динамо Махачкала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тюмень Тюмень
Химки Химки
3
1
3.80 3.45 1.98
Видео
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Алания Алания
1
1
4.10 3.50 1.89
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
22:42 · Россия. Первая лига
Савин прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
21:36 · Россия. Первая лига
«Черноморец» отобрал победу у «Алании»
19:55 · Россия. Первая лига
Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб
19:50 · Россия. Первая лига
Талалаев прокомментировал поражение «Химок» от «Тюмени»
19:04 · Россия. Первая лига
«Тюмень» стартовала в Первой лиге победой над «Химками»
19:01 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, почему решили взять Горлова в тренерский штаб
16 Июля
21:24 · Россия. Первая лига
Парфёнов не считает «Родину» фаворитом в борьбе за выход в РПЛ
21:00 · Россия. Первая лига
Бояринцев: «Соколу» нужно усилить две-три позиции
20:02 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре
20:01 · Россия. Первая лига
«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей
18:57 · Россия. Первая лига
«Акрон» уверенно переиграл «КАМАЗ»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Зенит» будет доминировать в РПЛ — сто процентов»
15:51 · Россия. Первая лига
Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин рассказал о переговорах с Полозом
14:30 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «С помощью своего большого опыта Бердыев поможет приблизить «Динамо» к выходу в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем