Савин прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин выразил радость от долгожданной победы и отметил значимый вклад болельщиков по ходу матча против махачкалинского «Динамо».

Савин подчеркнул, что клуб движется в соответствии с планами, и будет продолжать играть на стадионе «Лужники», собирая сильную команду. Президент подчеркнул важность обеспечения комфорта для болельщиков. Он отметил, что победа в стартовом матче была достигнута, в том числе, благодаря поддержке фанатов, которые вернулись на стадион и громко поддерживали команду.

«Ребята выложились по максимуму, все бились по полной», – цитирует Савина «Матч ТВ».