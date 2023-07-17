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Первая лига

«Черноморец» отобрал победу у «Алании»

17 Июля 2023 • 21:36 Комментировать
Черноморец Нв
1:1
Алания
окончен

Стартовый тур сезона в Первой лиге финишировал матчем «Черноморец» - «Алания». Опасных моментов было не много, но без голов болельщики не остались. Преимущество гостей вылилось в гол Батраза Гурциева с пенальти на 66-й минуте, мяч и голкипер были разведены по углам. У «Черноморца» одна из последних атак стала голевой, прошел навес с фланга на Владислава Руденко, который головой поразил дальний угол ворот - 1:1.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:1Алания
  65'Гурциев Батраз (0:1)
(1:1) Руденко Владислав81'  
Фролкин ДаниилМаклаков ИванГречкин АлексейФомин Денис  15'Адаев Владислав 80' (Антонов Антон ( 80') Коробов Дмитрий  67'Магомедов Зикрула 80' (Климов Никита ( 80') Абакаров Магомед 68' (Руденко Владислав ( 68') Делькин Артём 68' (Саадуев Шамиль ( 68') Гараев ВикторФилиппов Михаил
Запасные: Будагян ЮрийПанамарев НикитаКумбурович НиколаТюрин МатвейКрасильниченко ОлегХагур Руслан
Солдатенко РостиславБутаев АллонБагаев Алан  34'Шавлохов ДавидЗасеев АзаматЦараев Алан 87' (Кобесов Давид ( 87') Цаллагов Ибрагим  45' 87' (Качмазов Сослан ( 87') Тарба Заур 65' (Мельников Степан ( 65') Гиоргобиани НиколайГурциев Батраз 76' (Царукян Валерий ( 76') Машуков Ислам 75' (Караев Давид ( 75')
Запасные: Чочиев АланГогниев РусланДауров РусланБакаев МихаилГубиев ЭрикНорчаев ХусаинНатабашвили Георгий
17 июля.

 

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