«Черноморец» отобрал победу у «Алании»

Стартовый тур сезона в Первой лиге финишировал матчем «Черноморец» - «Алания». Опасных моментов было не много, но без голов болельщики не остались. Преимущество гостей вылилось в гол Батраза Гурциева с пенальти на 66-й минуте, мяч и голкипер были разведены по углам. У «Черноморца» одна из последних атак стала голевой, прошел навес с фланга на Владислава Руденко, который головой поразил дальний угол ворот - 1:1.