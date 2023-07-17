«Черноморец» отобрал победу у «Алании»

Стартовый тур сезона в Первой лиге финишировал матчем «Черноморец» - «Алания». Опасных моментов было не много, но без голов болельщики не остались. Преимущество гостей вылилось в гол Батраза Гурциева с пенальти на 66-й минуте, мяч и голкипер были разведены по углам. У «Черноморца» одна из последних атак стала голевой, прошел навес с фланга на Владислава Руденко, который головой поразил дальний угол ворот - 1:1.
Протокол игры
|65'Гурциев Батраз (0:1)
|(1:1) Руденко Владислав81'
Фролкин Даниил•Маклаков Иван•Гречкин Алексей•Фомин Денис• 15'Адаев Владислав80' (Антонов Антон (80') •Коробов Дмитрий• 67'Магомедов Зикрула80' (Климов Никита (80') •Абакаров Магомед68' (Руденко Владислав (68') •Делькин Артём68' (Саадуев Шамиль (68') •Гараев Виктор•Филиппов Михаил
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Багаев Алан• 34'Шавлохов Давид•Засеев Азамат•Цараев Алан87' (Кобесов Давид (87') •Цаллагов Ибрагим 45'87' (Качмазов Сослан (87') •Тарба Заур65' (Мельников Степан (65') •Гиоргобиани Николай•Гурциев Батраз76' (Царукян Валерий (76') •Машуков Ислам75' (Караев Давид (75')
17 июля.
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