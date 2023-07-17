Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб

Бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на вопрос о своём будущем.

«Были очень хорошие предложения из Италии — команда Серии В. Мне было очень интересно рассмотреть этот вариант. Но не смогли договориться. Думаю, помешали политические причины», — приводит слова Пятибратова Sport24.

Специалист отметил, что ранее отклонил несколько предложений из Первой лиги, но он надеется, что вернется к работе уже в середине осени.

Напомним, 47-летний Пятибратов работал в воронежском «Факеле» с 2020 по 2023 год. Нынешним наставником команды является Вадим Евсеев, которому удалось сохранить «Факел» в РПЛ в прошлом сезоне.