Талалаев прокомментировал поражение «Химок» от «Тюмени»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал провальный старт своих подопечных в новом сезоне Первой лиги. Химчане в первом туре первенства проиграли на выезде «Тюмени» - 1:3. Сибирский клуб в минувшем сезоне выступал во Второй лиге.

«Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Есть вопросы к левому флангу обороны. А впереди — надо забивать свои моменты», - рассказал Талалаев «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» снова выступают в Первой лиге по прошествии трёх сезонов в РПЛ. В прошлом сезоне в рамках Премьер-лиги команда Талалаева заняла 15-е место в турнирной таблице.