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Первая лига

«Тюмень» стартовала в Первой лиге победой над «Химками»

17 Июля 2023 • 19:04 Комментировать
Тюмень
3:1
Химки
окончен

В предпоследнем матче стартового тура Первой лиги встретились «Тюмень» и «Химки». Подмосковная команда считалась фаворитом, несмотря на кадровые проблемы, но в итоге проиграла. Уже в дебюте хозяева заработали пенальти, а Антон Митрюшкин парировал удар. Арбитр попросил перебить, так как игроки обороняющейся команды рановато вбежали в штрафную. Илья Порохов исправился и открыл счет. Автор гола сам нарушил правила у своих ворот в конце первого тайма, и Александр Руденко уверенно с точки восстановил паритет.

На 50-й минуте Александр Коротаев у линии вратарской в касание замкнул прострел. После подачи с угла поля Евгений Татаринов поставил точку - 3:1.

Дебютанты Первой лиги стартовали с победы над экс-представителем элитного дивизиона.

Протокол игры  
Тюмень3:1Химки
(1:0) Порохов Илья13'  
  41'Руденко Александр Александрович (1:1)
(2:1) Коротаев Александр50'  
(3:1) Татаринов Евгений76'  
Любаков ЕгорБем АлександрБайтуков Руслан  31'Печенкин НикитаШитов Виталий 88' (Балахонцев Никита ( 88') Болотов ЕвгенийДружинин Игорь 47' (Татаринов Евгений ( 47'Кобялко Антон 88') Самойлов ДенисМаркелов Иван  72'Коротаев АлександрПорохов Илья 66' (Чуканов Андреа ( 66')
Запасные: Синяк АнтонПетров МихаилМилютин ВадимГубочкин АлексейСавин АндрейЭргардт Вячеслав
Митрюшкин АнтонГолубович ПетарАндраде ЛеоГонсалес Кристиан 83' (Шмаров Егор ( 83') Чёрный Артур 55' (Мухин Александр ( 55') Чежия Ираклий 63' (Янов Данила ( 63') Гулиев Аяз 55' (Скворцов Лев ( 55'  79') Поройков СтаниславРуденко Александр Александрович 63' (Мелентиевич Стефан ( 63') Магомедов БуттаКорян Аршак  85'
Запасные: Павлов ИванСлободян ДанилШишнин ВладимирМалоземов Павел
17 июля.

 

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Химки Тюмень
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