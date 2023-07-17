«Тюмень» стартовала в Первой лиге победой над «Химками»

В предпоследнем матче стартового тура Первой лиги встретились «Тюмень» и «Химки». Подмосковная команда считалась фаворитом, несмотря на кадровые проблемы, но в итоге проиграла. Уже в дебюте хозяева заработали пенальти, а Антон Митрюшкин парировал удар. Арбитр попросил перебить, так как игроки обороняющейся команды рановато вбежали в штрафную. Илья Порохов исправился и открыл счет. Автор гола сам нарушил правила у своих ворот в конце первого тайма, и Александр Руденко уверенно с точки восстановил паритет.
На 50-й минуте Александр Коротаев у линии вратарской в касание замкнул прострел. После подачи с угла поля Евгений Татаринов поставил точку - 3:1.
Дебютанты Первой лиги стартовали с победы над экс-представителем элитного дивизиона.
Протокол игры
|(1:0) Порохов Илья13'
|41'Руденко Александр Александрович (1:1)
|(2:1) Коротаев Александр50'
|(3:1) Татаринов Евгений76'
Любаков Егор•Бем Александр•Байтуков Руслан• 31'Печенкин Никита•Шитов Виталий88' (Балахонцев Никита (88') •Болотов Евгений•Дружинин Игорь47' (Татаринов Евгений (47'•Кобялко Антон88') •Самойлов Денис•Маркелов Иван• 72'Коротаев Александр•Порохов Илья66' (Чуканов Андреа (66')
Митрюшкин Антон•Голубович Петар•Андраде Лео•Гонсалес Кристиан83' (Шмаров Егор (83') •Чёрный Артур55' (Мухин Александр (55') •Чежия Ираклий63' (Янов Данила (63') •Гулиев Аяз55' (Скворцов Лев (55') • 79'Поройков Станислав•Руденко Александр Александрович63' (Мелентиевич Стефан (63') •Магомедов Бутта•Корян Аршак 85'
17 июля.
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