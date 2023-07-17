«Тюмень» стартовала в Первой лиге победой над «Химками»

В предпоследнем матче стартового тура Первой лиги встретились «Тюмень» и «Химки». Подмосковная команда считалась фаворитом, несмотря на кадровые проблемы, но в итоге проиграла. Уже в дебюте хозяева заработали пенальти, а Антон Митрюшкин парировал удар. Арбитр попросил перебить, так как игроки обороняющейся команды рановато вбежали в штрафную. Илья Порохов исправился и открыл счет. Автор гола сам нарушил правила у своих ворот в конце первого тайма, и Александр Руденко уверенно с точки восстановил паритет.

На 50-й минуте Александр Коротаев у линии вратарской в касание замкнул прострел. После подачи с угла поля Евгений Татаринов поставил точку - 3:1.

Дебютанты Первой лиги стартовали с победы над экс-представителем элитного дивизиона.