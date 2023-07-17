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Первая лига

В «Торпедо» рассказали, почему решили взять Горлова в тренерский штаб

17 Июля 2023 • 19:01 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
24.07 19:30

Ярослав Савин, занимающий пост президента столичного «Торпедо», рассказал, почему в тренерском штабе Жозепа Клотета появился экс-наставник «Енисея» и «Пари НН» Артём Горлов.

«Было четкое задание от Жозепа — нужен еще один тренер. Мы работали, искали специалиста, который будет помогать в тренировочном и игровом процессе. Выбор остановился на Артёме Горлове», - цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, что «Торпедо» уже стартовало в новом сезоне Первой лиги, одолев в «Лужниках» с уверенным счётом махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева (2:0).

Артём Горлов был уволен из «Пари НН» минувшей весной после назначения в зимнюю паузу.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Горлов Ярослав Савин
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