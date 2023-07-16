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Первая лига

Парфёнов не считает «Родину» фаворитом в борьбе за выход в РПЛ

16 Июля 2023 • 21:24 Комментировать
Родина Москва
4:0
Сокол
окончен

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о том, готова ли команда к РПЛ.

«Родина» — один из фаворитов? Мы в Первой лиге сыграли один тур. Лига очень непростая. Фаворитов тут 12–14. Будет бой до последнего. Тем интереснее», — передает слова Парфёнова «Матч ТВ».

В первом туре нового сезона Первой лиги московская «Родина» разгромила саратовский «Сокол» со счетом 4:0. Стоит отметить, что рулевым «Сокола» является Денис Бояринцев, который, как и Парфёнов, имеет прямое отношение к «Спартаку».

Во втором туре Первой лиги «Родина» встретится в гостях с «Черноморцем». Поединок пройдет 23 июля и начнется в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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