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Первая лига

Бояринцев: «Соколу» нужно усилить две-три позиции

16 Июля 2023 • 21:00 Комментировать
Родина Москва
4:0
Сокол
окончен

Наставник «Сокола» из Саратова Денис Бояринцев ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон.  

«Задачи, как у любого дебютанта — закрепиться в Первой лиге. Для этого надо укрепить состав. Деваться нам некуда, трансферное окно еще открыто», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Специалист добавил, в матче против московской «Родины» стало понятно, что команде необходимо усилить еще две-три позиции.

Сегодня, 16 июля, «Сокол» крупно проиграл «Родине» (0:4) в матче первого тура Первой лиги. В следующем поединке подопечные Бояринцева примут на своем поле ярославский «Шинник» (23 июля).

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Денис Бояринцев
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