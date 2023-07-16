«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре

«Нефтехимик» стартовал с победы над «Волгарём». Быстрый гол на счету Артёма Котика, Тимур Жамалетдинов сравнял после перерыва, а Максим Петров в концовке вырвал победу для нижнекамцев - 2:1.

По похожему сценарию играли «Кубань» и «Енисей». Гости быстро забили стараниями Антона Орлова, Гаррик Левин сравнял, а Виталий Стежко стал автором победного гола в пользу «Енисея».