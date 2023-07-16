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Первая лига

«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре

16 Июля 2023 • 20:02 Комментировать
ФК Кубань
1:2
Енисей
окончен

«Нефтехимик» стартовал с победы над «Волгарём». Быстрый гол на счету Артёма Котика, Тимур Жамалетдинов сравнял после перерыва, а Максим Петров в концовке вырвал победу для нижнекамцев - 2:1.

По похожему сценарию играли «Кубань» и «Енисей». Гости быстро забили стараниями Антона Орлова, Гаррик Левин сравнял, а Виталий Стежко стал автором победного гола в пользу «Енисея».

Протокол игры  
ФК Кубань1:2Енисей
  17'Орлов Антон (0:1)
(1:1) Левин Гаррик47'  
  69'Стежко Виталий (1:2)
Нестеренко ЮрийБайрыев Азат  38'Осипов ЕвгенийТаказов Сослан 57' (Темников Иван ( 57') Жилов ИсламСмирнов Александр 75' (Веденеев Максим ( 75') Левин Гаррик  10' 66' (Муталиев Аслан ( 66') Чуперка Валерий  41' 66' (Безденежных Игорь ( 66') Махатадзе ГеоргийКертанов Константин 46' (Мосейчук Илья ( 46') Лаук Максим  83'
Запасные: Мамтов ХасанТерновский Дмитрий
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий  86'Феррейра ХерманМарков Николай 63' (Масловский Александр ( 63') Бардыбахин ВячеславИванов ЕгорРаздорских НикитаОрлов Антон 46' (Глушков Никита Андреевич ( 46') Ломакин АлександрКанаплин АлександрЛогуа Ираклий 80' (Луташев Владислав ( 80')
Запасные: Немченко АнатолийГыстаров РасулПольшиков ДанилаЯрусов ДаниилКичин Валерий
16 июля.
Протокол игры 
Нефтехимик2:1Волгарь
(1:0) Котик Артём 2'  
  55' Жамалетдинов Тимур (1:1)
(2:1) Петров Максим Вячеславович 80'  
Голубев Андрей  Зорин Богдан  Шоркин Максим  Бердников Алексей  Ситдиков Марат  Морозов Кирилл  Марухин Владимир   61' (Кокоев Давид (   61' Галиулин Вагиз  Петров Максим Вячеславович  Базелюк Константин   90' (Денисов Роман (   90' Котик Артём   73' (Грузнов Илья (   73')
Запасные: Кахидзе Александр  Герасимов Алексей  Сагуткин Даниил  Першин Матвей  Колмаков Максим  Касаткин Никита  Ещенко Сергей  Котов Павел
Одоевский Даниил  Зуев Илья  Шакуро Павел   46' (Фольмер Кирилл (   46' Хомуха Иван  Клёнкин Данил  Мартовой Даниил   74' (Denis Pushkarev (   74' Смирнов Данила   24'   74' (Прошкин Егор (   74' Ткачук Денис  Полубояринов Данил   89'  Гилязетдинов Артур  Косарев Кирилл   46' (Жамалетдинов Тимур (   46')
Запасные: Лесников Дмитрий  Шайхтдинов Дамир  Мухин Александр  Ушатов Кирилл  Смирнов Олег
 16 июля.

 

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Нефтехимик Енисей
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