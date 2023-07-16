«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре

«Нефтехимик» стартовал с победы над «Волгарём». Быстрый гол на счету Артёма Котика, Тимур Жамалетдинов сравнял после перерыва, а Максим Петров в концовке вырвал победу для нижнекамцев - 2:1.
По похожему сценарию играли «Кубань» и «Енисей». Гости быстро забили стараниями Антона Орлова, Гаррик Левин сравнял, а Виталий Стежко стал автором победного гола в пользу «Енисея».
Протокол игры
|17'Орлов Антон (0:1)
|(1:1) Левин Гаррик47'
|69'Стежко Виталий (1:2)
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат• 38'Осипов Евгений•Таказов Сослан57' (Темников Иван (57') •Жилов Ислам•Смирнов Александр75' (Веденеев Максим (75') •Левин Гаррик 10'66' (Муталиев Аслан (66') •Чуперка Валерий 41'66' (Безденежных Игорь (66') •Махатадзе Георгий•Кертанов Константин46' (Мосейчук Илья (46') •Лаук Максим 83'
Запасные: Мамтов Хасан•Терновский Дмитрий
Ставер Евгений•Стежко Виталий• 86'Феррейра Херман•Марков Николай63' (Масловский Александр (63') •Бардыбахин Вячеслав•Иванов Егор•Раздорских Никита•Орлов Антон46' (Глушков Никита Андреевич (46') •Ломакин Александр•Канаплин Александр•Логуа Ираклий80' (Луташев Владислав (80')
16 июля.
Протокол игры
|(1:0) Котик Артём 2'
|55' Жамалетдинов Тимур (1:1)
|(2:1) Петров Максим Вячеславович 80'
Голубев Андрей • Зорин Богдан • Шоркин Максим • Бердников Алексей • Ситдиков Марат • Морозов Кирилл • Марухин Владимир 61' ( Кокоев Давид ( 61') • Галиулин Вагиз • Петров Максим Вячеславович • Базелюк Константин 90' ( Денисов Роман ( 90') • Котик Артём 73' ( Грузнов Илья ( 73')
Запасные: Кахидзе Александр • Герасимов Алексей • Сагуткин Даниил • Першин Матвей • Колмаков Максим • Касаткин Никита • Ещенко Сергей • Котов Павел
Одоевский Даниил • Зуев Илья • Шакуро Павел 46' ( Фольмер Кирилл ( 46') • Хомуха Иван • Клёнкин Данил • Мартовой Даниил 74' ( Denis Pushkarev ( 74') • Смирнов Данила 24' 74' ( Прошкин Егор ( 74') • Ткачук Денис • Полубояринов Данил • 89'Гилязетдинов Артур • Косарев Кирилл 46' ( Жамалетдинов Тимур ( 46')
Запасные: Лесников Дмитрий • Шайхтдинов Дамир • Мухин Александр • Ушатов Кирилл • Смирнов Олег
16 июля.
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