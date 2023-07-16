«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей

В Первой лиге в самом разгаре стартовый тур. «Родина» принимала «Сокол» и добилась победы с крупным счётом. Астемир Гордюшенко с линии штрафной метко пробил в правый угол. Тут же Иван Тимошенко получил мяч впереди и эффектно перебросил голкипера. Еще до перерыва Гордюшенко запустил мяч в перекладину. После перерыва и второй автор гола сотряс планку, ударом метров с 12. И все же Тимошенко добился своего в концовке. Атакующий игрок наказал оборону за ошибку и реализовал выход один на один с вратарем. Руслан Куль стал автором четвертого гола на 90-й минуте - 4:0.

«Арсенал» и «Ленинградец» обменялись супермоментами, но за 90 минут так и не открыли счет.

Протокол игры

Протокол игры