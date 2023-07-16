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Первая лига

«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей

16 Июля 2023 • 20:01 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Ленинградец
окончен

В Первой лиге в самом разгаре стартовый тур. «Родина» принимала «Сокол» и добилась победы с крупным счётом. Астемир Гордюшенко с линии штрафной метко пробил в правый угол. Тут же Иван Тимошенко получил мяч впереди и эффектно перебросил голкипера. Еще до перерыва Гордюшенко запустил мяч в перекладину. После перерыва и второй автор гола сотряс планку, ударом метров с 12. И все же Тимошенко добился своего в концовке. Атакующий игрок наказал оборону за ошибку и реализовал выход один на один с вратарем. Руслан Куль стал автором четвертого гола на 90-й минуте - 4:0.

«Арсенал» и «Ленинградец» обменялись супермоментами, но за 90 минут так и не открыли счет.

Протокол игры

 
Родина Москва4:0Сокол
(1:0) Гордюшенко Астемир 31'  
(2:0) Тимошенко Иван 33'  
(3:0) Тимошенко Иван 81'  
(4:0) Куль Руслан 90'  
Айдаров Сергей  Колесниченко Кирилл   58' (Куль Руслан (   58' Плиев Заурбек  Клещенко Александр  Воропаев Артём  Безчаснюк Александр  Гордюшенко Астемир   84' (Дмитриев Олег (   84' Фищенко Руслан  Вачхольз Весли Ната   65' (Камышев Илья (   65' Тимошенко Иван   84' (Данилин Максим Алексеевич (   84' Калмыков Амур   45'   58' (Андреев Игорь (   58')
Запасные: Юдинцев Георгий  Тихонов Денис  Баринов Даниил  Чернышёв Даниил
Фёдоров Артём  Молодцов Артём  Гудков Ян   64' (Вебер Дмитрий2 (   64' Евдокимов Андрей   83' (Караев Максим (   83' Абазов Астемир  Козловский Никита   46' (Югалдин Дмитрий (   46' Сасин Дмитрий  Бабаев Владлен  Казанцев Данил  Турсунов Игорь   64' (Маньков Никита (   64' Ежков Данила   34' (Морозов Владислав (   34')
Запасные: Косаревский Пётр  Погосян Альберт  Озманов Давид
 16 июля.

 

Протокол игры

 
Арсенал Тула0:0Ленинградец
Левашов МихаилНижегородов КонстантинКоротков Александр IIБыковский ИльяМацукатов Алекс 62' (Большаков Кирилл ( 62') Гелоян Ишхан 46' (Попов Артём ( 46') Померко Алексей 88' (Яковлев Михаил ( 88') Ндука Ифеани Давид  13'Кайнов МаксимОкоронкво Джонатан ТеофилусХалназаров Рустам 75' (Файзуллин Дэнис ( 75')
Запасные: Денисов АлександрКокарев НикитаКулешин ИльяХабибов АнсорГерасимов Дмитрий
Карабашев НикитаХитяев АндрейКаптилов Валерий 67' (Яковлев Андрей ( 67') Костин СергейБеляев МаксимСуханов Эдуард  81'Горулёв ВиталийЛевин Максим  48'Бачинский МаксимЖиронкин ВиталийИльин Сергей 82' (Розманов Никита ( 82')
Запасные: Шепелев ВладиславМаркин МихаилБулыгин ИльяМикушин ВладиславНиколаев СергейКазаков РусланСмирнов Егор
16 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Арсенал Тула Ленинградец Родина Москва
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