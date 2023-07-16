«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей

В Первой лиге в самом разгаре стартовый тур. «Родина» принимала «Сокол» и добилась победы с крупным счётом. Астемир Гордюшенко с линии штрафной метко пробил в правый угол. Тут же Иван Тимошенко получил мяч впереди и эффектно перебросил голкипера. Еще до перерыва Гордюшенко запустил мяч в перекладину. После перерыва и второй автор гола сотряс планку, ударом метров с 12. И все же Тимошенко добился своего в концовке. Атакующий игрок наказал оборону за ошибку и реализовал выход один на один с вратарем. Руслан Куль стал автором четвертого гола на 90-й минуте - 4:0.
«Арсенал» и «Ленинградец» обменялись супермоментами, но за 90 минут так и не открыли счет.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир 31'
|(2:0) Тимошенко Иван 33'
|(3:0) Тимошенко Иван 81'
|(4:0) Куль Руслан 90'
Айдаров Сергей • Колесниченко Кирилл 58' ( Куль Руслан ( 58') • Плиев Заурбек • Клещенко Александр • Воропаев Артём • Безчаснюк Александр • Гордюшенко Астемир 84' ( Дмитриев Олег ( 84') • Фищенко Руслан • Вачхольз Весли Ната 65' ( Камышев Илья ( 65') • Тимошенко Иван 84' ( Данилин Максим Алексеевич ( 84') • Калмыков Амур 45' 58' ( Андреев Игорь ( 58')
Запасные: Юдинцев Георгий • Тихонов Денис • Баринов Даниил • Чернышёв Даниил
Фёдоров Артём • Молодцов Артём • Гудков Ян 64' ( Вебер Дмитрий2 ( 64') • Евдокимов Андрей 83' ( Караев Максим ( 83') • Абазов Астемир • Козловский Никита 46' ( Югалдин Дмитрий ( 46') • Сасин Дмитрий • Бабаев Владлен • Казанцев Данил • Турсунов Игорь 64' ( Маньков Никита ( 64') • Ежков Данила 34' ( Морозов Владислав ( 34')
Запасные: Косаревский Пётр • Погосян Альберт • Озманов Давид
16 июля.
Протокол игры
Левашов Михаил•Нижегородов Константин•Коротков Александр II•Быковский Илья•Мацукатов Алекс62' (Большаков Кирилл (62') •Гелоян Ишхан46' (Попов Артём (46') •Померко Алексей88' (Яковлев Михаил (88') •Ндука Ифеани Давид• 13'Кайнов Максим•Окоронкво Джонатан Теофилус•Халназаров Рустам75' (Файзуллин Дэнис (75')
Карабашев Никита•Хитяев Андрей•Каптилов Валерий67' (Яковлев Андрей (67') •Костин Сергей•Беляев Максим•Суханов Эдуард• 81'Горулёв Виталий•Левин Максим• 48'Бачинский Максим•Жиронкин Виталий•Ильин Сергей82' (Розманов Никита (82')
16 июля.
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