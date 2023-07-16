«Акрон» уверенно переиграл «КАМАЗ»

Стартовые матчи нового сезона в Первой лиге завершаются исключительно со счётом 2:0. Не стало исключением противостояние «Акрона» и «КАМАЗа». Хозяева поля постоянно угрожали чужим воротам и использовали пару моментов. На 36-й минуте Владислав Галкин длинным пасом вывел к цели Антона Килина, и тот ловко пробил в ближний угол. В компенсированное время первого тайма капитан команды из Тольятти снова оказался один на один с голкипером, обвел его и поразил пустые ворота.
«Акрон» лидирует вместе с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском».
Протокол игры
|(1:0) Килин Антон36'
|(2:0) Килин Антон45'
Волков Сергей•Данилкин Егор• 12'Анджелкович Неманья• 42'Конюхов Вадим69' (Димоски Боян (69') •Савичев Константин•Макаров Сергей•Песегов Евгений81' (Апеков Руслан (81') •Чудин Иван•Килин Антон 27'81' (Хубаев Давид (81') •Галкин Владислав63' (Азаров Владимир (63') •Понсе Андрес63' (Эльдарушев Абу-Саид (63')
Запасные: Данилин Кирилл•Палиенко Максим•Нагаев Дмитрий
Анисимов Артур•Мануйлов Роман 44'46' (Бадртдинов Ильнур (46') •Полюткин Антон•Аюкин Руслан 27'46' (Абрамов Артём (46') •Пальцев Валентин•Почивалин Валерий•Кириллов Юрий•Таликин Дамир•Родин Даниил67' (Ермолаев Николай (67') •Гаглоев Александр83' (Щербатюк Александр (83') •Арустамян Артур67' (Фартуна Борис (67')
16 июля.
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