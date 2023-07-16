Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Акрон» уверенно переиграл «КАМАЗ»

16 Июля 2023 • 18:57 Комментировать
Акрон
2:0
КАМАЗ
окончен

Стартовые матчи нового сезона в Первой лиге завершаются исключительно со счётом 2:0. Не стало исключением противостояние «Акрона» и «КАМАЗа». Хозяева поля постоянно угрожали чужим воротам и использовали пару моментов. На 36-й минуте Владислав Галкин длинным пасом вывел к цели Антона Килина, и тот ловко пробил в ближний угол. В компенсированное время первого тайма капитан команды из Тольятти снова оказался один на один с голкипером, обвел его и поразил пустые ворота.

«Акрон» лидирует вместе с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском».

Протокол игры  
Акрон2:0КАМАЗ
(1:0) Килин Антон36'  
(2:0) Килин Антон45'  
Волков СергейДанилкин Егор  12'Анджелкович Неманья  42'Конюхов Вадим 69' (Димоски Боян ( 69') Савичев КонстантинМакаров СергейПесегов Евгений 81' (Апеков Руслан ( 81') Чудин ИванКилин Антон  27' 81' (Хубаев Давид ( 81') Галкин Владислав 63' (Азаров Владимир ( 63') Понсе Андрес 63' (Эльдарушев Абу-Саид ( 63')
Запасные: Данилин КириллПалиенко МаксимНагаев Дмитрий
Анисимов АртурМануйлов Роман  44' 46' (Бадртдинов Ильнур ( 46') Полюткин АнтонАюкин Руслан  27' 46' (Абрамов Артём ( 46') Пальцев ВалентинПочивалин ВалерийКириллов ЮрийТаликин ДамирРодин Даниил 67' (Ермолаев Николай ( 67') Гаглоев Александр 83' (Щербатюк Александр ( 83') Арустамян Артур 67' (Фартуна Борис ( 67')
Запасные: Борисенко ГригорийГорелов ПавелРатников СавелийСмирнов Алексей Сергеевич
16 июля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
КАМАЗ КАМАЗ
2
0
1.86 3.45 4.30
Видео
Окончен
ФК Кубань ФК Кубань
Енисей Енисей
1
2
3.25 3.20 2.27
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Волгарь Волгарь
2
1
2.55 3.00 2.95
Видео
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Ленинградец Ленинградец
0
0
1.76 3.50 4.90
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Сокол Сокол
4
0
1.65 3.90 5.00
Видео
17.07.23 в 17:00
Тюмень Тюмень
Химки Химки
3.80 3.45 1.98
Видео
17.07.23 в 19:30
Черноморец Нв Черноморец Нв
Алания Алания
4.10 3.50 1.89
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
20:02 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» и «Енисей» вырвали победы в стартовом туре
20:01 · Россия. Первая лига
«Родина» забила 4 мяча «Соколу», «Арсенал» и «Ленинградец» начали с нулей
18:57 · Россия. Первая лига
«Акрон» уверенно переиграл «КАМАЗ»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Зенит» будет доминировать в РПЛ — сто процентов»
15:51 · Россия. Первая лига
Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин рассказал о переговорах с Полозом
14:30 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «С помощью своего большого опыта Бердыев поможет приблизить «Динамо» к выходу в РПЛ»
12:01 · Россия. Первая лига
Дубль Никитина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Шинником»
15 Июля
22:45 · Россия. Первая лига
​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы
15:01 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании защитника «Динамо» официально
07:22 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Химок» Антич оценил уровень РПЛ
14 Июля
20:22 · Россия. Первая лига
«Химки» подписали ряд контрактов перед стартом сезона
11:55 · Россия. Первая лига
Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело, если «Зенит» соберёт всех бразильцев на Суперкубок»
11:49 · Россия. Первая лига
Гаджиев объяснил, почему Гаджимурадов покинул махачкалинское «Динамо» эксклюзив
09:42 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Шинник» в воскресенье стартуют в Первой лиге
Все новости
Рекомендуем