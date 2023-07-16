«Акрон» уверенно переиграл «КАМАЗ»

Стартовые матчи нового сезона в Первой лиге завершаются исключительно со счётом 2:0. Не стало исключением противостояние «Акрона» и «КАМАЗа». Хозяева поля постоянно угрожали чужим воротам и использовали пару моментов. На 36-й минуте Владислав Галкин длинным пасом вывел к цели Антона Килина, и тот ловко пробил в ближний угол. В компенсированное время первого тайма капитан команды из Тольятти снова оказался один на один с голкипером, обвел его и поразил пустые ворота.

«Акрон» лидирует вместе с «Торпедо» и «СКА-Хабаровском».