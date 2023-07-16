Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о победе на «Шинником» (2:0) в первом туре нового розыгрыша Первой лиги.

Шаронов поздравил своих подопечных с победой, а также отметил, что с появлением на тренерском мостике «Шинника» Дмитрия Хомухи игра ярославской команды изменилась в лучшую сторону.

«С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился. Команда больше играла в осмысленный футбол», — сказал Шаронов на своей пресс-конференции.

Напомним, Хомуха возглавил «Шинник» в июне нынешнего года. Ранее он работал в «Калуге», «Риге» и молодёжных сборных России разных возрастов.