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Первая лига

Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»

16 Июля 2023 • 15:51 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Шинник
окончен

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о победе на «Шинником» (2:0) в первом туре нового розыгрыша Первой лиги.

Шаронов поздравил своих подопечных с победой, а также отметил, что с появлением на тренерском мостике «Шинника» Дмитрия Хомухи игра ярославской команды изменилась в лучшую сторону.  

«С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился. Команда больше играла в осмысленный футбол», — сказал Шаронов на своей пресс-конференции.

Напомним, Хомуха возглавил «Шинник» в июне нынешнего года. Ранее он работал в «Калуге», «Риге» и молодёжных сборных России разных возрастов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Хомуха Роман Шаронов СКА-Хабаровск
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