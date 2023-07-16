Гаджиев: «С помощью своего большого опыта Бердыев поможет приблизить «Динамо» к выходу в РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе Курбана Бердыева на посту главного тренера дагестанской команды.

Гаджиев выразил надежду на то, что большой опыт Бердыева поможет «Динамо» приблизиться к выходу в РПЛ.

«Он очень скрупулёзный в деталях тренер, хорошо знает тонкости игры. Бердыев пытается повлиять на разные детали и шероховатости в игре команды. Его опыт и знания пригодятся, чтобы усовершенствовать игру и игроков индивидуально», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Также Гаджиев подчеркнул, что Бердыев помогает расти не только футболистам, но и тренерам академии и второй команды, с которыми он регулярно проводит беседы.

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» текущим летом. Ранее он работал в «Сочи», «Ростове» и «Рубине». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.