Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Дубль Никитина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Шинником»

16 Июля 2023 • 12:01 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Шинник
окончен

В рамках стартового тура Первой лиги состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и ярославским «Шинником». Встреча завершилась победой хабаровчан со счетом 2:0. Оба мяча в составе хозяев забил Кирилл Никитин.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:0Шинник
(1:0) Никитин Кирилл33'  
(2:0) Никитин Кирилл51'  
Сугробов ВладимирКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичПокидышев Николай   77' (Стародуб Дмитрий (   77' ) Рукас ТомасСимонян Артём   38'   64' (Мирошниченко Никита (   64' ) Никитин Кирилл   76' (Савинов Андрей (   76' ) Бегун ДмитрийПетров ИльяБавин ЮрийГонгапшев Альбек   63' (Алиев Саид (   63' )
Запасные: Григорьев ДаниилИмамов ИсламРукас АндрюсАлейников Василий
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийСемёнов Андрей ИгоревичКотин НикитаЕмельянов РоманСамойлов Дмитрий   79' (Терехов Антон (   79' ) Соколов Игорь   89' (Кузнецов Павел (   89' ) Зинков Вячеслав   60' (Малыхин Дмитрий (   60' ) Малахов Артём   79' (Гузь Дмитрий (   79' ) Самсонов Артём Сергеевич   90' (Шишков Роман (   90' ) Рубцов Илья
Запасные: Вамбольт ДенисСтешин Евгений
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Шинник Шинник
2
0
2.19 3.15 3.50
Видео
16.07.23 в 17:00
Акрон Акрон
КАМАЗ КАМАЗ
1.86 3.45 4.30
Видео
16.07.23 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Ленинградец Ленинградец
1.76 3.50 4.90
Видео
16.07.23 в 18:00
Родина Москва Родина Москва
Сокол Сокол
1.65 3.90 5.00
Видео
16.07.23 в 18:00
ФК Кубань ФК Кубань
Енисей Енисей
3.25 3.20 2.27
Видео
16.07.23 в 18:00
Нефтехимик Нефтехимик
Волгарь Волгарь
2.55 3.00 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
12:01 · Россия. Первая лига
Дубль Никитина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Шинником»
15 Июля
22:45 · Россия. Первая лига
​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы
15:01 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании защитника «Динамо» официально
07:22 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Химок» Антич оценил уровень РПЛ
14 Июля
20:22 · Россия. Первая лига
«Химки» подписали ряд контрактов перед стартом сезона
11:55 · Россия. Первая лига
Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело, если «Зенит» соберёт всех бразильцев на Суперкубок»
11:49 · Россия. Первая лига
Гаджиев объяснил, почему Гаджимурадов покинул махачкалинское «Динамо» эксклюзив
09:42 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Шинник» в воскресенье стартуют в Первой лиге
13 Июля
14:03 · Россия. Первая лига
Кафанов: «Бердыев полностью посвятил себя футболу»
10:13 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» назвали новый клуб вратаря Одоевского
08:44 · Россия. Первая лига
Панченко стал игроком клуба, вылетевшего из РПЛ официально
08:19 · Россия. Первая лига
«Арсенал» усилился воспитанником «Краснодара» официально
00:00 · Россия. Первая лига
Евгений Калешин оценил приход Бердыева в Первую лигу
12 Июля
22:40 · Россия. Первая лига
Источник: Панченко подпишет контракт с «Химками» слухи
21:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов – о Дзагоеве: «Постоянные травмы небезопасны и для команды, и для игрока»
Все новости
Рекомендуем