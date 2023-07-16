Дубль Никитина принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Шинником»

В рамках стартового тура Первой лиги состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и ярославским «Шинником». Встреча завершилась победой хабаровчан со счетом 2:0. Оба мяча в составе хозяев забил Кирилл Никитин.
Протокол игры
|(1:0) Никитин Кирилл33'
|(2:0) Никитин Кирилл51'
Сугробов Владимир•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Покидышев Николай 77' (Стародуб Дмитрий ( 77' ) •Рукас Томас•Симонян Артём 38' 64' (Мирошниченко Никита ( 64' ) •Никитин Кирилл 76' (Савинов Андрей ( 76' ) •Бегун Дмитрий•Петров Илья•Бавин Юрий•Гонгапшев Альбек 63' (Алиев Саид ( 63' )
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич•Котин Никита•Емельянов Роман•Самойлов Дмитрий 79' (Терехов Антон ( 79' ) •Соколов Игорь 89' (Кузнецов Павел ( 89' ) •Зинков Вячеслав 60' (Малыхин Дмитрий ( 60' ) •Малахов Артём 79' (Гузь Дмитрий ( 79' ) •Самсонов Артём Сергеевич 90' (Шишков Роман ( 90' ) •Рубцов Илья
Запасные: Вамбольт Денис•Стешин Евгений
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