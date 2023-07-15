​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы

В субботу открывался сезон в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. «Торпедо», которое по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги, обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Авторами голов стали Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко, причём отличились они ещё до наступления перерыва.

Остальные матчи стартового тура Первой лиги пройдут 16 и 17 июля.

Напомним, что недавно генеральным директором махачкалинского «Динамо» стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе» и «Спартаке».