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Первая лига

​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы

15 Июля 2023 • 22:45 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Динамо Махачкала
окончен

В субботу открывался сезон в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. «Торпедо», которое по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги, обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Авторами голов стали Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко, причём отличились они ещё до наступления перерыва.

Остальные матчи стартового тура Первой лиги пройдут 16 и 17 июля.

Напомним, что недавно генеральным директором махачкалинского «Динамо» стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе» и «Спартаке».

Протокол игры  
Торпедо Москва2:0Динамо Махачкала
(1:0) Юзепчук Роман32'  
(2:0) Лебеденко Игорь34'  
Бабурин Егор  85'Калугин Никита  3'Шляков ЕвгенийСамсонов Артём Владимирович 82' (Горбунов Игорь ( 82') Бородин Сергей АлексеевичЮзепчук Роман  43'Чурич МариоУсанов Алексей 70' (Енин Иван ( 70') Лебеденко Игорь 70' (Стефанович Илья ( 70') Рейна Йорди 82' (Шевченко Глеб ( 82') Манелов Ираклий  33' 59' (Орехов Александр ( 59')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичБалахонов АлександрМосквичёв ВладимирБондарь АндрейИваньков Александр IIШамкин Даниил
Волк ДавидАлибеков Муталип  28'Ковачевич ВладимирХрамцов Максим 82' (Сундуков Темиркан ( 82') Кагермазов Сослан 74' (Сандрачук Александр ( 74') Шумахов ИдарЛисакович РусланМагомедов РажабГлушков Никита Сергеевич 81' (Абдуллахи Квари ( 81') Касинтура Эгаш  79'Юсупов Залимхан  90'
Запасные: Магомедов ТимурАбдурагимов РамазанОсокин ДенисИбрагимов Камиль
15 июля.

 

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