​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы

В субботу открывался сезон в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. «Торпедо», которое по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги, обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Авторами голов стали Роман Юзепчук и Игорь Лебеденко, причём отличились они ещё до наступления перерыва.
Остальные матчи стартового тура Первой лиги пройдут 16 и 17 июля.
Напомним, что недавно генеральным директором махачкалинского «Динамо» стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе» и «Спартаке».
Протокол игры
|(1:0) Юзепчук Роман32'
|(2:0) Лебеденко Игорь34'
Бабурин Егор• 85'Калугин Никита• 3'Шляков Евгений•Самсонов Артём Владимирович82' (Горбунов Игорь (82') •Бородин Сергей Алексеевич•Юзепчук Роман• 43'Чурич Марио•Усанов Алексей70' (Енин Иван (70') •Лебеденко Игорь70' (Стефанович Илья (70') •Рейна Йорди82' (Шевченко Глеб (82') •Манелов Ираклий 33'59' (Орехов Александр (59')
Волк Давид•Алибеков Муталип• 28'Ковачевич Владимир•Храмцов Максим82' (Сундуков Темиркан (82') •Кагермазов Сослан74' (Сандрачук Александр (74') •Шумахов Идар•Лисакович Руслан•Магомедов Ражаб•Глушков Никита Сергеевич81' (Абдуллахи Квари (81') •Касинтура Эгаш• 79'Юсупов Залимхан 90'
15 июля.
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