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Экс-игрок «Химок» Антич оценил уровень РПЛ

15 Июля 2023 • 07:22 Комментировать

Экс-футболист подмосковных «Химок» Никола Антич вспомнил о выступлениях в российском чемпионате.

«Я провел за эту команду всего полгода. Жаль, что так вышло, однако с другой стороны, мне удалось выступить в такой сильной лиге. В чемпионате России отличные условия и прекрасные стадионы», - передает слова сербского футболиста Informer.

29-летний защитник провел в минувшем сезоне Российской премьер-лиги 11 поединков за подмосковный коллектив, в которых получил одну желтую карточку. По итогам прошедшей кампании «Химки» вылетели в первый дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Никола Антич
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