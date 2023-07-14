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Первая лига

«Химки» подписали ряд контрактов перед стартом сезона

14 Июля 2023 • 20:22 Комментировать
Тюмень
...
Химки
17.07 17:00

За несколько дней до старта в Первой лиге футбольный клуб «Химки» продолжает комплектовать команду. В последние дни руководство подмосковного коллектива продлило контракт с защитником Ираклием Чежией, заключило сделки с форвардом Кириллом Панченко и защитником Сергеем Варатыновым. Предполагается, что будет арендован полузащитник Илья Берковский.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ещё раз подтвердил, что перед футболистами стоит задача сходу вернуться в Премьер-лигу, сообщают «Вести Подмосковья».

Уже в понедельник «Химки» проведут первый официальный матч в сезоне, сыграв на выезде против «Тюмени».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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