«Химки» подписали ряд контрактов перед стартом сезона

За несколько дней до старта в Первой лиге футбольный клуб «Химки» продолжает комплектовать команду. В последние дни руководство подмосковного коллектива продлило контракт с защитником Ираклием Чежией, заключило сделки с форвардом Кириллом Панченко и защитником Сергеем Варатыновым. Предполагается, что будет арендован полузащитник Илья Берковский.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ещё раз подтвердил, что перед футболистами стоит задача сходу вернуться в Премьер-лигу, сообщают «Вести Подмосковья».

Уже в понедельник «Химки» проведут первый официальный матч в сезоне, сыграв на выезде против «Тюмени».