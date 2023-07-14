Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело, если «Зенит» соберёт всех бразильцев на Суперкубок»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался относительно предстоящего поединка за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «армейским» клубом.

«Если «Зенит» соберёт на Суперкубок всех бразильцев, то ЦСКА будет очень тяжело добиться победы. Не считаю Суперкубок выставочным матчем. Этот титул очень важен для всех», - приводятся слова Кузнецова на страницах издания «Чемпионат».

Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом страны, а ЦСКА выиграл кубок России.