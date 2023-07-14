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Первая лига

Гаджиев объяснил, почему Гаджимурадов покинул махачкалинское «Динамо» эксклюзив

14 Июля 2023 • 11:49 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему клуб не стал продолжать сотрудничество с полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым.

«Он играл в клубе на правах аренды. Срок аренды подошёл к концу, вот он и ушёл. Хороший игрок, но у нас на этой позиции есть другие футболисты. Мы рассчитывали, что он поможет нам на отдельном этапе, он нам и помог. У него есть опыт игры в РПЛ, он качественный футболист.

У нас есть другие молодые футболисты, которым мы хотим дать шанс. К тому же его уход разгрузил зарплатную ведомость», - сказал Гаджиев.

Махачкалинский клуб выступает в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Рамазан Гаджимурадов
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