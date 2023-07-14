Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему клуб не стал продолжать сотрудничество с полузащитником Рамазаном Гаджимурадовым.

«Он играл в клубе на правах аренды. Срок аренды подошёл к концу, вот он и ушёл. Хороший игрок, но у нас на этой позиции есть другие футболисты. Мы рассчитывали, что он поможет нам на отдельном этапе, он нам и помог. У него есть опыт игры в РПЛ, он качественный футболист.

У нас есть другие молодые футболисты, которым мы хотим дать шанс. К тому же его уход разгрузил зарплатную ведомость», - сказал Гаджиев.

Махачкалинский клуб выступает в Первой лиге.