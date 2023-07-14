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«СКА-Хабаровск» и «Шинник» в воскресенье стартуют в Первой лиге

14 Июля 2023 • 09:42 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Шинник
16.07 10:00

16 июля «СКА-Хабаровск» и «Шинник» очным матчем начнут новый для себя сезон в Первой лиге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Как сообщает клубный сайт дальневосточников, посмотреть игру можно будет на канале «Губерния», порталах «Кинопоиск» и RuTube, а также на сайте «Матч ТВ». Дальневосточный клуб предоставит болельщикам бесплатные билеты на этот и следующий домашний матч.

«СКА-Хабаровск» и «Шинник» проведут 47 очный матч, хабаровчане выиграли 19 из них, 16 проиграли и 11 свели вничью.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Шинник СКА-Хабаровск
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СКА-ХАБАРОВСК ШИННИК
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