«СКА-Хабаровск» и «Шинник» в воскресенье стартуют в Первой лиге

16 июля «СКА-Хабаровск» и «Шинник» очным матчем начнут новый для себя сезон в Первой лиге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Как сообщает клубный сайт дальневосточников, посмотреть игру можно будет на канале «Губерния», порталах «Кинопоиск» и RuTube, а также на сайте «Матч ТВ». Дальневосточный клуб предоставит болельщикам бесплатные билеты на этот и следующий домашний матч.

«СКА-Хабаровск» и «Шинник» проведут 47 очный матч, хабаровчане выиграли 19 из них, 16 проиграли и 11 свели вничью.

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