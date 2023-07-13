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Кафанов: «Бердыев полностью посвятил себя футболу»

13 Июля 2023 • 14:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 19:30

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, в чём уникальность нового наставника махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева.

«Он полностью посвятил себя футболу. Все годы, которые мы работали вместе, Курбан жил на базе, сутками просматривал матчи и все время хотел развиваться», — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, ранее «Динамо» Махачкала официально объявило о назначении 70-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев признался, что с Бердыевым подписано бессрочное соглашение.  

Ранее Бердыев работал в «Рубине», «Сочи», «Ростове», «Кайрате» и многих других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Курбан Бердыев Виталий Кафанов Динамо Махачкала
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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