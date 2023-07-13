Бывший форвард столичных ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко продолжит карьеру в подмосковных «Химках». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили трудовое соглашение по схеме «2+1».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за тульский «Арсенал». Панченко принял участие в 32 поединках первого дивизиона, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Химки» вместе со столичным «Торпедо» вылетели из Российской премьер-лиги и следующую кампанию проведут в Первой лиге.