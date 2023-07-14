Проект «Дагестан» в чемпионате России: Бердыев и Гаджиев выведут «Динамо» Махачкала в РПЛ

В Дагестане любят строить перспективные футбольные проекты, вот только не всегда доводят их до логического завершения. Махачкалинский «Анжи» прогремел на весь мир после приглашения звёзд футбола во главе с Роберто Карлосом и Самуэлем Это’О, но достаточно быстро ушёл в небытие. Смогут ли не повторить их ошибок, и каким путём пойдут в махачкалинском «Динамо»? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, каких изменений стоит ждать в махачкалинском «Динамо» и сможет ли Дагестан вернуться в РПЛ.

«Анжи»

«Анжи» ворвался в элиту отечественного футбола в 2000 году. Клуб из Дагестана преодолел путь до высшей ступени за восемь лет и уже в первый год мог завоевать бронзовые медали. Главным тренером «Анжи» в сезоне-2000 был Гаджи Гаджиев, при котором команда потерпела только одно поражение дома – от московского «Спартака». Но в заключительном матче чемпионата против московского «Торпедо» пенальти, назначенный за игру рукой, похоронил надежды махачкалинцев на бронзу. Новая эра «Анжи» началась в 2011-м, когда владельцем клуба стал миллиардер Сулейман Керимов. Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Жусилей, Балаш Джуджак, Юрий Жирков, Владимир Габулов… Список звёзд, хлынувших в Дагестан, можно продолжать долго. Во главе команды встал Гус Хиддинк. Но даже при таком наборе игроков «Анжи» сумел лишь завоевать бронзовые медали в сезоне-2012/13 и выйти в финал Кубка России. Этот результат стал лучшим для махачкалинцев, которые после смены курса стали медленно угасать. Год назад «Анжи» и вовсе перестал существовать.

«Динамо»

По сравнению с «Анжи», «Динамо» из Махачкалы – настоящий старожил дагестанского футбола. Клуб с 96-летней историей с переменным успехом выступал в профессиональном и любительском футболе. Официальное возрождение клуба состоялось 29 июня 2021 года. За один сезон «Динамо» смогло выйти в Первую лигу, в которой по итогам сезона-2022/23 заняло восьмую строчку. Как и подобает клубу со скромным бюджетом, в команде делали ставку на местных воспитанников. Лучшим бомбардиром прошлого сезона стал 22-летний Ражаб Магомедов, который забил пять мячей, но главной ударной силой махачкалинского «Динамо» всё же принято считать президента Гаджи Гаджиева, который за несколько лет сумел выстроить боеспособный коллектив. На помощь ему был призван Шамиль Газизов, который известен по работе в «Уфе». Однако важным шагом по направлению к РПЛ стало приглашение на пост главного тренера Курбана Бердыева.

Бердыев

Для 70-летнего специалиста «Динамо» Махачкала станет одиннадцатой командой в тренерской карьере, которая насчитывает 37-летний стаж. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны умеет строить боеспособный коллектив со скромными клубами. В последние полгода Бердыев был призван помочь «Сочи» решить задачи в РПЛ, но Курбан Бекиевич не умеет давать результат сразу, а в самой южной команде чемпионата России ждать не стали. Поэтому в «Динамо» у Бердыева, умеющего работать в долгосрочной перспективе, куда больше шансов на построение клуба, который должен оказаться в РПЛ. Тем более что президент клуба Гаджи Гаджиев лично заинтересовал Бердыева уровнем проекта в Дагестане.

Спонсоры, трансферы и задача на сезон

Перед махачкалинским клубом поставлена задача выхода в РПЛ, что вполне реально в текущих условиях Первой лиги. Московское «Торпедо» и «Химки» пока в раздумьях по поводу своего возвращения в элиту, тульский «Арсенал» потерял спонсора, который стал вкладывать в «Балтику», «Акрон» ещё не имеет достаточного уровня для повышения в классе. Поэтому перед «Динамо» открыта одна из двух позиций для повышения в классе, либо оказаться среди четырёх лучших команд и попробовать пробиться наверх через стыковые матчи.

Приход Газизова привёл в клуб ряд спонсорских контрактов: «Дагнефть» повысила уровень финансовых вливаний в команду, заключен контракт с производителем воды, выделяет деньги регион.

Уже приобретены защитники Храмцов («Балтика»), Садрачук и полузащитник Касинтура (оба из «Уфы»). Даже первые трансферы доказывают, что Бердыев будет настраивать свою команду играть от обороны, что было свойственно Курбану Бекиевичу в его прошлых клубах.

В первом туре махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с московским «Торпедо», а следом отправится в Тулу на игру против «Арсенала». Уже с первых матчей станет ясно, сможет ли коллектив из Дагестана приложить усилия для выхода в РПЛ.

Константин Лицин