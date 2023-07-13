Воспитанник академии «Краснодара» Никита Кокарев продолжит карьеру в первом дивизионе. 20-летний вратарь присоединился к тульскому «Арсеналу», об этом сообщается на официальном сайте «оружейников».

В прошедшем сезоне голкипер играл на правах аренды за волгоградский «Ротор». В общей сложности Кокарев провел 16 поединков, из которых шесть отыграл на ноль и пропустил 15 мячей.

По итогам прошлого сезона «Арсенал» финишировал на 13-м месте в таблице Первой лиги. В первом туре нового розыгрыша турнира тульская команда встретится с «Ленинградцем».