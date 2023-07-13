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Первая лига

Евгений Калешин оценил приход Бердыева в Первую лигу

13 Июля 2023 • 00:00 Комментировать
Торпедо Москва
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Динамо Махачкала
15.07 19:30

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на громкое тренерское назначение в Первой лиге – Курбан Бердыев на днях возглавил махачкалинское «Динамо».

«Первая лига должна стать конкурентом РПЛ. Сейчас в уровне мастерства игроком между лигами нет такой пропасти, какая была 10 лет назад. И Бердыев это очень хорошо понимает, он грамотный тренер», - рассказал Калешин «Матч ТВ», добавив, что этот специалист никогда бы не перешёл в лигу, которая является слабой.

Напомним, что клуб, который возглавил Бердыев, в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Специалист находился без клуба порядка трёх месяцев – после апрельского ухода из «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Евгений Калешин Динамо Махачкала
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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