Евгений Калешин оценил приход Бердыева в Первую лигу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на громкое тренерское назначение в Первой лиге – Курбан Бердыев на днях возглавил махачкалинское «Динамо».

«Первая лига должна стать конкурентом РПЛ. Сейчас в уровне мастерства игроком между лигами нет такой пропасти, какая была 10 лет назад. И Бердыев это очень хорошо понимает, он грамотный тренер», - рассказал Калешин «Матч ТВ», добавив, что этот специалист никогда бы не перешёл в лигу, которая является слабой.

Напомним, что клуб, который возглавил Бердыев, в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Специалист находился без клуба порядка трёх месяцев – после апрельского ухода из «Сочи».