Российский форвард Кирилл Панченко, покинувший тульский «Арсенал» свободным агентом, продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги – в подмосковных «Химках».

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, форвард и подмосковный клуб уже достигли договорённости о переходе.

Напомним, что три последних года карьеры Панченко защищал цвета тульского «Арсенала». Что касается сезона минувшего, то в нём форвард отличился девятью голами и шестью ассистами в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что Панченко интересен и одному клубу РПЛ – нижегородскому «Пари НН».