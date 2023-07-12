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Первая лига

Источник: Панченко подпишет контракт с «Химками» слухи

12 Июля 2023 • 22:40 Комментировать
Тюмень
...
Химки
17.07 17:00

Российский форвард Кирилл Панченко, покинувший тульский «Арсенал» свободным агентом, продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги – в подмосковных «Химках».

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, форвард и подмосковный клуб уже достигли договорённости о переходе.

Напомним, что три последних года карьеры Панченко защищал цвета тульского «Арсенала». Что касается сезона минувшего, то в нём форвард отличился девятью голами и шестью ассистами в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что Панченко интересен и одному клубу РПЛ – нижегородскому «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Кирилл Панченко
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