Российский форвард Кирилл Панченко, покинувший тульский «Арсенал» свободным агентом, продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги – в подмосковных «Химках».
Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, форвард и подмосковный клуб уже достигли договорённости о переходе.
Напомним, что три последних года карьеры Панченко защищал цвета тульского «Арсенала». Что касается сезона минувшего, то в нём форвард отличился девятью голами и шестью ассистами в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что Панченко интересен и одному клубу РПЛ – нижегородскому «Пари НН».
Бан пользователя