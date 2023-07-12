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Бывший тренер «Пари НН» Горлов вошёл в штаб Клотета в «Торпедо»

12 Июля 2023 • 21:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 19:30

Бывший главный тренер «Пари НН» Артём Горлов вошёл в тренерский штаб Жозепа Клотета в «Торпедо». Об этом «автозаводцы» сообщили на своём официальном сайте.

Напомним, Горлов возглавлял «Пари НН» в период с 31 декабря 2022 года по апрель 2023. Под руководством 36-летнего специалиста нижегородская команда провела в РПЛ четыре игры, потерпев в них четыре поражения.

Отметим, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» заняло последнее 16-е место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу. Свой первый матч в новом сезоне «автозаводцы» проведут 15 июля против махачкалинского «Динамо». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Пари НН Артём Горлов
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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