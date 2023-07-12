Бердыев мог возглавить «Фатих Карагюмрюк», но выбрал махачкалинское «Динамо»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился информацией о несостоявшемся назначении Курбана Бердыева в турецкий клуб.

«Фатих» проявлял интерес к Бердыеву, ведь это выдающийся тренер. Медлительность руководства клуба привела к тому, что Бердыев принял махачкалинское «Динамо». Они опоздали», — приводит слова Гаргаева Sport24.

Агент отметил, что спортивный директор и президент команды лично вели переговоры с Бердыевым, однако не смогли вовремя договориться.

Ранее сообщалось, что 70-летний специалист подписал бессрочный контракт с «Динамо» из Махачкалы.