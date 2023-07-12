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​Полоз может перейти в клуб из Москвы

12 Июля 2023 • 16:47 Комментировать

По завершению сезона 2022/2023 нападающий Дмитрий Полоз покинул «Ростов» и обрёл статус свободного агента. 32-летний футболист может продолжить карьеру в Москве. Предложение Полозу сделало «Торпедо». Об этом на своих станицах рассказывает sport24.

Напомним, что «Торпедо» заняло последнее место в Премьер-лиге и вылетело во второй по рангу футбольный дивизион России.

В сезоне 2022/2023 Дмитрий Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей. В них нападающий записал на свой счёт девять голов.

В первом туре нового сезона «Торпедо» сыграет против махачкалинского «Динамо» в субботу, 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Полоз трансферы футбола - лето 2023
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