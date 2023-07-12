Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера дагестанской команды.

- Можете сказать, кто ещё мог возглавить команду?

- У нас было несколько тренеров на примете, но я не хотел бы называть чьи-то фамилии. Это тема не для обсуждения. Я не считаю, что во всех случаях это должно быть известно общественности. Это может помешать клубу.

- Перед Бердыевым стоят какие-то конкретные цели?

- Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьёзный тренер. Возьмите любого именитого специалиста - Газзаева, Сёмина, Романцева... У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьёзных сиюминутных задач, они их сами себе поставят.

«Динамо» из Махачкалы выступает в Первой лиге.