Вход на матчи «СКА-Хабаровска» с «Шинником» и «Тюменью» будет бесплатным

«СКА-Хабаровск» официально объявил, что болельщики могут бесплатно посетить матчи с «Шинником» и «Тюменью», которые состоятся в рамках двух первых туров Первой лиги. Поединки состоятся на стадионе имени Ленина 16 и 23 июля соответственно.

Клуб в своём обращении отметил, что билеты на матч с «Шинником» можно получить бесплатно с четверга по воскресенье в магазине клубной атрибутики на площади Ленина.

Напомним, прошлый сезон «армейцы» закончили на двенадцатом месте в Первой лиге.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».