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Вход на матчи «СКА-Хабаровска» с «Шинником» и «Тюменью» будет бесплатным

12 Июля 2023 • 11:44 Комментировать

«СКА-Хабаровск» официально объявил, что болельщики могут бесплатно посетить матчи с «Шинником» и «Тюменью», которые состоятся в рамках двух первых туров Первой лиги. Поединки состоятся на стадионе имени Ленина 16 и 23 июля соответственно.

Клуб в своём обращении отметил, что билеты на матч с «Шинником» можно получить бесплатно с четверга по воскресенье в магазине клубной атрибутики на площади Ленина.

Напомним, прошлый сезон «армейцы» закончили на двенадцатом месте в Первой лиге.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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