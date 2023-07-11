Клотет рассказал об успехах в изучении русского языка

Испанский наставник московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о нелёгком процессе изучения русского языка.

«Уже занимаюсь его изучением. Конечно, 2,5 месяца пока недостаточно, чтобы говорить, но могу уже объясниться в супермаркете и объясниться в ресторане», - цитирует Клотета «Матч ТВ».

Напомним, что Клотет работает в России с марта текущего года, сменив на тренерском мостике «Торпедо» Андрея Талалаева. Испанец готовит свою команду к новому сезону, который она проведёт в Первой лиге.

Первый матч в сезоне «Торпедо» проведёт уже через четыре дня – 15 июля «автозаводцы» встретятся в «Лужниках» с махачкалинским «Динамо».

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