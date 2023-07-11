Президент «Торпедо»: «Некоторые ребята после сборов не могли ходить»

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин отчитался о проведённых сборах перед новым сезоном. Тренирует игроков «автозаводцев», напомним, испанский специалист Жозеп Клотет.

«Проделана колоссальная работа. Благодарны игрокам, которые остались в клубе. Также к нам пришло много новых игроков. Мы проделали на сборах огромную работу, кто-то даже ходить не мог из футболистов», - делится Савин для телеканала «Матч ТВ».

Функционер отметил, что все новички, пополнившие клуб, верят в «Торпедо» и знают, что команда должна вернуться в Премьер-лигу.

Напомним, что сезон минувший оказался для «Торпедо» провальным в РПЛ – клуб вылетел в Первую лигу, заняв 16-е место в турнирной таблице.