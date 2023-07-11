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Первая лига

Президент «Торпедо»: «Некоторые ребята после сборов не могли ходить»

11 Июля 2023 • 20:02 Комментировать
Торпедо Москва
...
Динамо Махачкала
15.07 19:30

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин отчитался о проведённых сборах перед новым сезоном. Тренирует игроков «автозаводцев», напомним, испанский специалист Жозеп Клотет.

«Проделана колоссальная работа. Благодарны игрокам, которые остались в клубе. Также к нам пришло много новых игроков. Мы проделали на сборах огромную работу, кто-то даже ходить не мог из футболистов», - делится Савин для телеканала «Матч ТВ».

Функционер отметил, что все новички, пополнившие клуб, верят в «Торпедо» и знают, что команда должна вернуться в Премьер-лигу.

Напомним, что сезон минувший оказался для «Торпедо» провальным в РПЛ – клуб вылетел в Первую лигу, заняв 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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ТОРПЕДО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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