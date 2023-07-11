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Первая лига

Биджиев: «Динамо» Махачкала с Бердыевым движется к РПЛ» эксклюзив

11 Июля 2023 • 19:10 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды Первой лиги махачкалинского «Динамо».

- Очень неожиданный поворот событий. Бердыев имеет за плечами большой опыт, они давно на связи с Гаджиевым и сотрудничают. Для «Динамо» Махачкала это очень хорошо не только в плане приобретения новых футболистов и увеличения болельщицкой аудитории, но и для привлечения потенциальных спонсоров. В «Динамо» Махачкала всё поставлено достаточно серьёзно. Я думаю, всё идёт к тому, что этот клуб окажется в Премьер-лиге. Мы видим, как шаг за шагом, целенаправленно и методично «Динамо» движется в этом направлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала Хасанби Биджиев Первая лига
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