Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко получил работу в «Кубани». 39-летний специалист возглавил программу развития молодёжного футбола в клубе. Ещенко будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки игроков в разных возрастных категориях, а также курировать тренировки молодёжных команд, о чём рассказывает пресс-служба кубанского клуба.

Отметим, что в своё время, в 2014-2015 годах, Ещенко выступал за «Кубань» в качестве футболиста.

«Кубань» в настоящий момент представляет Первую лигу, то есть второй по рангу футбольный дивизион России.