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Первая лига

Экс-форвард «Зенита» перешёл в московский клуб официально

11 Июля 2023 • 08:20 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в Первой лиге. Новым местом работы футболиста стало московское «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

«Даниил, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» - говорится в публикации столичного клуба.

Контракт Шамкина с «Торпедо» рассчитан до середины 2026 года.

Даниил является воспитанником академии «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он дважды становился чемпионом России. Последние два сезона Шамкин провел в аренде, выступая за калининградскую «Балтику» и челнинский КАМАЗ.

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