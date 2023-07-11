Экс-нападающий петербургского «Зенита» Даниил Шамкин продолжит карьеру в Первой лиге. Новым местом работы футболиста стало московское «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

«Даниил, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» - говорится в публикации столичного клуба.

Контракт Шамкина с «Торпедо» рассчитан до середины 2026 года.

Даниил является воспитанником академии «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он дважды становился чемпионом России. Последние два сезона Шамкин провел в аренде, выступая за калининградскую «Балтику» и челнинский КАМАЗ.