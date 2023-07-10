Булыкин: «Очевидно, Бердыев в «Динамо» не на три месяца»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин порассуждал о недавнем назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Уверен, руководство поставило перед ним долгосрочные задачи. Он в клубе не на три месяца, а менеджмент, вероятно, хочет, чтобы «Динамо» вышло в РПЛ», - рассказал Булыкин «Спорту День за Днём», добавив, что мы бы не увидели Бердыева в клубе, если бы у его руководства не было больших амбиций.

Напомним, что Бердыев покинул своё прежнее место работы, футбольный клуб «Сочи» минувшей весной. При нём южане провели лишь пять официальных матчей. С тех пор три месяца известный специалист никого не тренировал.

Непомнящий: «Бердыев идёт в «Динамо» выполнять конкретную задачу»