В «Химках» рассказали о летних изменениях в клубе

Николай Оленев, занимающий пост гендиректора подмосковных «Химок», рассказал об изменениях в клубе, который в новом сезоне сыграет в Первой лиге. Главное изменение, которое, что логично, коснулось большинства легионеров – они ушли из клуба.

В то же время в команде провели серьёзную селекционную работу.

«Сейчас главная задача — чтобы весь новый коллектив сыгрался, этим и занимается Андрей Талалаев. Его идеи потихоньку реализовываются», - цитирует Оленева «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущем сезоне «Химкам» предстоит поспорить за выход в РПЛ с такими клубами Первой лиги как «Торпедо» (Москва), махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева, столичная «Родина» Дмитрия Парфёнова и другими.