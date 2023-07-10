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Первая лига

​Рыков рассказал, чего не хватает «Родине» для РПЛ

10 Июля 2023 • 16:15 Комментировать

Экс-игрок «Родины» Владимир Рыков высказался о перспективах московской команды. Рыков не стал прогнозировать, когда «Родина» сможет оказаться в Премьер-лиге. По словам бывшего футболиста, этот вопрос лучше задавать руководителям клуба.

«Но я хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они быстрее вышли в элитный дивизион. Для этого нужна инфраструктура. Пока у них нет своего стадиона и базы, посмотрим, как всё это будет развиваться», - сказал Рыков, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

«Родина» имела возможность выйти в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Команда попала в стыковые матчи, но не смогла пройти «Пари НН» (поражение 0:3, победа 2:0). Следующий сезон «Родина» проведёт в Первой лиге.

Отметим, что в июне Владимир Рыков объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Рыков Родина Москва
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