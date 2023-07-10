Каррера: «Рианчо был отличным помощником в «Спартаке»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о своём бывшем помощнике Рауле Рианчо, с которым они вместе работали в стане «красно-белых».

«Рауль — хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 года, а Рианчо был его помощником с июня по октябрь 2018 года.

Под руководством итальянского специалиста столичный клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

С 2021 года Каррера находится в статусе свободного агента после ухода из итальянского «Бари».





