Шаронов: «Надеюсь, что с появлением Бердыева уровень игры в Первой лиге вырастет»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника махачкалинского «Динамо».

Напомним, во времена своей игровой карьеры Шаронов выступал под руководством Бердыева за казанский «Рубин».

«Последнее время мы с Курбаном Бекиевичем много беседовали по поводу работы. Большое ему спасибо за открытость. Очень рад, что он вернулся к работе», — цитирует Шаронова РИА Новости.

Также специалист отметил достижения Бердыева, выразив надежду на то, что появление столь именитого тренера повысит уровень Первой лиги.

Ранее Бердыев возглавлял такие команды, как «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Вместе с казанцами специалист дважды выигрывал чемпионат России.