Непомнящий: «Бердыев идёт в «Динамо» выполнять конкретную задачу»

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался относительно назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «Динамо» (Махачкала).

«Если Бердыев идет на работу, то он идет выполнять конкретную задачу, которая ставится. А насколько она долгосрочная или краткосрочная, я не знаю», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

О назначении Бердыева в махачкалинский клуб было объявлено в воскресенье, 9 июля. Предыдущим местом работы 70-летнего наставника был «Сочи». Тренер покинул южан в апреле нынешнего года. До этого он поработал в казанском «Рубине» и «Ростове».