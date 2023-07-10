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Первая лига

Газизов прокомментировал назначение Бердыева в «Динамо»

10 Июля 2023 • 12:20 Комментировать

Футбольный функционер Шамиль Газизов, который является генеральным директором махачкалинского «Динамо», высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Это инициатива клуба «Динамо» Махачкала. Мы рады, что Курбан Бекиевич согласился возглавить команду. Так что всё отлично», - приводятся слова руководителя на страницах издания «РБ Спорт».

О назначении Бердыева в махачкалинский клуб было объявлено в воскресенье, 9 июля. Предыдущим его местом работы был «Сочи». Также 70-летний специалист известен по работе в казанском «Рубине» и «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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