Канчельскис: «Бердыев выведет «Динамо» на новый уровень»

Экс-нападающий национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост рулевого махачкалинского «Динамо».

«Для «Динамо» назначение Бердыева - супервариант. Он своим опытом поможет команде. Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что последним местом работы Бердыева был «Сочи», из которого он ушел весной текущего года. Также в Российской премьер-лиге 70-летний специалист известен по работе в казанском «Рубине» и «Ростове».