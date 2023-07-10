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Канчельскис: «Бердыев выведет «Динамо» на новый уровень»

10 Июля 2023 • 07:43 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост рулевого махачкалинского «Динамо».

«Для «Динамо» назначение Бердыева - супервариант. Он своим опытом поможет команде. Бердыев сможет вывести «Динамо» на новый уровень», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что последним местом работы Бердыева был «Сочи», из которого он ушел весной текущего года. Также в Российской премьер-лиге 70-летний специалист известен по работе в казанском «Рубине» и «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Андрей Канчельскис Динамо Махачкала
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