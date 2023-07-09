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Первая лига

Тарханов считает, что Бердыев может вывести махачкалинское «Динамо» в РПЛ

09 Июля 2023 • 20:45 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Динамо» из Махачкалы.

«Это хорошее приобретение для команды. В этом году «Динамо» подбиралось к РПЛ. Команда у них хорошая, поэтому в следующем сезоне могут выйти в Премьер-лигу», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Ранее «Динамо» официально объявило о назначении Бердыева главным тренером команды. Добавим, президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев рассказал, что «Динамо» заключило с Бердыевым бессрочный контракт.

Новый сезон Первой лиги стартует 15 июля. В первом туре команда Бердыева встретится с «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Тарханов Динамо Махачкала
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