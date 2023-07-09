У Бердыева бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера.

Напомним, прошлым местом работы 70-летнего тренера был «Сочи», который он покинул в апреле. После этого Бердыев находился в статусе свободного агента.

«У нас бессрочный договор с точки зрения времени. Поскольку проект у нас большой, его за год, два или три не сделаешь. А это как раз то, что интересует и Бердыева, и нас», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

В первом туре нового сезона Первой лиги «Динамо» встретится с «Торпедо» (15 июля), которое вернулось во второй по силе российский дивизион, вылетев из РПЛ.