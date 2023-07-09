Рианчо: «Бердыев — великий тренер»

Экс-тренер «Рубина» Рауль Рианчо отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«Бердыев — великий тренер, таких в России было мало. За те годы, что я был рядом с ним, я многому научился. Я уверен, что он проведет отличный сезон в «Динамо», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Ранее махачкалинский клуб официально объявил о назначении 70-летнего специалиста на пост наставника команды.

Новый сезон Первой лиги стартует уже 15 июля. В этот день «Динамо» ждет гостевая встреча против московского «Торпедо». Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени.