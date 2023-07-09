Курбан Бердыев возглавил «Динамо» из Махачкалы. Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, последним местом работы 70-летнего специалиста был «Сочи», который он возглавлял с ноября 2022 по апрель 2023 года. Помимо этого, Бердыев был главным тренером «Рубина», «Ростова», иранского «Трактора», казахстанского «Кайрата» и других клубов.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 играх.

В первом туре нового сезона подопечные Бердыева сыграют с московским «Торпедо». Встреча пройдет 15 июля.